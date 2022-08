Rangers vs Union SG – pronostico e possibili formazioni (Di domenica 7 agosto 2022) I Rangers hanno una montagna da scalare nella seconda partita del terzo turno di qualificazione di Champions League con l’Union SG, dopo aver subito una sconfitta per 2-0 all’andata la scorsa settimana. Teddy Teuma e Dante Vanzeir hanno segnato per i belgi, che cercheranno di proteggere il loro vantaggio quando andranno a Glasgow. Il calcio di inizio di Rangers vs Union SG è previsto martedi 9 agosto alle 20:45 Anteprima della partita Rangers vs Union SG: a che punto sono le due squadre? Rangers Dopo la sconfitta all’andata della settimana scorsa, il capo dei Rangers Giovanni van Bronckhorst ha ammesso che la sua squadra è stata fortunata a perdere per soli due gol, con i padroni di casa che hanno dominato la gara per lunghi tratti. I Gers ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Ihanno una montagna da scalare nella seconda partita del terzo turno di qualificazione di Champions League con l’SG, dopo aver subito una sconfitta per 2-0 all’andata la scorsa settimana. Teddy Teuma e Dante Vanzeir hanno segnato per i belgi, che cercheranno di proteggere il loro vantaggio quando andranno a Glasgow. Il calcio di inizio divsSG è previsto martedi 9 agosto alle 20:45 Anteprima della partitavsSG: a che punto sono le due squadre?Dopo la sconfitta all’andata della settimana scorsa, il capo deiGiovanni van Bronckhorst ha ammesso che la sua squadra è stata fortunata a perdere per soli due gol, con i padroni di casa che hanno dominato la gara per lunghi tratti. I Gers ...

