Nicolò morto a 2 anni: trovata droga nella camera del piccolo (Di domenica 7 agosto 2022) Si fa sempre più chiaro il quadro attorno alla morte del piccolo Nicolò Feltrin, il bimbo di 2 anni deceduto all'ospedale di Belluno. Ha commosso tutti la storia del piccolo Nicolò Feltrin, il bambino di 2 anni morto a Belluno. Il bambino si era addormentato dopo pranzo per non risvegliarsi mai più. Dai nuovi elementi L'articolo proviene da Leggilo.org.

- infoitinterno : Nicolò Feltrin morto a due anni a Longarone, la droga era vicino al letto del bimbo - infoitinterno : Il funerale di Nicolò Feltrin morto avvelenato a 2 anni - infoitinterno : Nicolò morto a due anni, rose bianche e lacrime ai funerali. I genitori: «Non dimenticheremo le tue risate»