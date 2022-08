Milan 7 - 1 con la Pergolettese, tripletta De Ketelaere (Di domenica 7 agosto 2022) Successo per il Milan che, nella seconda amichevole del weekend dopo la vittoria con il Vicenza, ha battuto per 7 - 1 la Pergolettese, squadra che milita in Lega Pro. Sotto gli occhi della dirigenza, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Successo per ilche, nella seconda amichevole del weekend dopo la vittoria con il Vicenza, ha battuto per 7 - 1 la, squadra che milita in Lega Pro. Sotto gli occhi della dirigenza, ...

