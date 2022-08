Agenzia_Ansa : Un nuovo incendio, sembra di grandi dimensioni, è divampato nella tarda mattinata di oggi, nella zona di Duino, sul… - poliziadistato : A Cividale del Friuli l’ultimo saluto ad Elena Lo Duca, poliziotta e coordinatrice volontari Protezione civile di P… - vigilidelfuoco : Terminato da pochi giorni l’intervento sul Carso goriziano per il vasto #incendio boschivo, il nucleo SAPR (Sistemi… - FGuardiella : Incendio Carso: situazione sotto controllo, riaperte strade - tribuna_treviso : Nuovo rogo sul Carso, chiuso un tratto delle Venezia-Trieste e sospesi i treni. Evacuato un campeggio, Canadair in… -

Un incontro di coordinamento tra Prefettura, vertici dei soccorsi e Mitja Petelin, vice sindaco di Duino - punto centrale dell'- è in corso per fare il punto della situazione. Dal punto di ...Il vento, che soffiava dalverso la pianura, ha portato il fumo e l'odore acro di bruciato ... Per non consentire all'di gravare ulteriormente sull'esodo estivo, Trenitalia ha attivato un ...Emergenza conclusa e incendio sotto controllo con l'Autostrada A4 riaperta in entrambi i sensi; anche la strada della Costiera è stata riaperta. E' la situazione prima delle nove, dopo che i vigili de ...TRIESTE - E' finalmente sotto controllo l'incendio che sabato 6 agosto è scoppiato sul Carso nei boschi sopra duino. Vigili del fuoco volontari della protezione civile e ...