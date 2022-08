Gallone: “Il mio partito ha coraggio e punta a una rivoluzione gentile e virtuosa” (Di domenica 7 agosto 2022) Bergamo. “Forza Italia è l’unico vero partito di centro in Italia, lo è sempre stato. Senza di noi, il fronte liberale non ci sarebbe”. Non ha dubbi Alessandra Gallone, senatrice azzurra, o meglio, non li ha mai avuti, sulla natura, sulla sostanza del suo gruppo e lo ribadisce a gran voce. Soprattutto ora che il suo presidente, Silvio Berlusconi, è sceso nuovamente in campo per la campagna elettorale. Quasi un remake del ’94, almeno nello spirito e nelle intenzioni. “Direi che il nostro leader è in splendida forma – racconta – e con lui tutto il suo partito. Che, ci tengo a sottolineare, non fa della politica urlata né arrogante il suo cavallo di battaglia. Questo lo voglio specificare perché il clima che si è creato negli ultimi giorni, devo dirlo, non mi piace per nulla: ho visto, da parte di molti miei colleghi, esponenti di partiti ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 agosto 2022) Bergamo. “Forza Italia è l’unico verodi centro in Italia, lo è sempre stato. Senza di noi, il fronte liberale non ci sarebbe”. Non ha dubbi Alessandra, senatrice azzurra, o meglio, non li ha mai avuti, sulla natura, sulla sostanza del suo gruppo e lo ribadisce a gran voce. Soprattutto ora che il suo presidente, Silvio Berlusconi, è sceso nuovamente in campo per la campagna elettorale. Quasi un remake del ’94, almeno nello spirito e nelle intenzioni. “Direi che il nostro leader è in splendida forma – racconta – e con lui tutto il suo. Che, ci tengo a sottolineare, non fa della politica urlata né arrogante il suo cavallo di battaglia. Questo lo voglio specificare perché il clima che si è creato negli ultimi giorni, devo dirlo, non mi piace per nulla: ho visto, da parte di molti miei colleghi, esponenti di partiti ...

