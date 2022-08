EWC | 8h di Suzuka | dominio HRC | Yoshimura SERT prende il podio

(Di domenica 7 agosto 2022) Quando HRC scende in campo lo fa per vincere, e così è stato in questa 8h diletteralmente dominata dalla CBR 1000 RR - R #33 guidata magistralmente dal trio Nagashima - Takahashi - Lecuona. ...

Federico Mariani per gazzetta.it gino rea Paura alla 8 Ore di2022, in Giappone. L'evento più iconico nel panorama Fimha visto la seconda sessione di prove libere funestata dal gravissimo incidente capitato a Gino Rea. Il pilota britannico, 32 ...La Honda ha annientato la concorrenza e ha conquistato la 28esima vittoria da record nella 43esima edizione della 8 Ore di Suzuka, mentre il team Campione in carica della Kawasaki ha concluso secondo.Il trio Nagashima-Takahashi-Lecuona riporta Honda al successo nella classica giapponese, seconda Kawasaki Racing Team e podio per i campioni in carica che guadagnano punti grazie ai problemi dei rival ...