Elezioni 2022, Di Maio ai suoi: "Necessario unire per dare stabilità" (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – "La necessità di dare stabilità all'Italia passa anche dalla capacità che si ha nel mettersi insieme, unendo e costruendo, nei momenti in cui bisogna affrontare imprese difficili. È lo spirito dei governi di unità nazionale che nascono nelle difficoltà". Così Luigi Di Maio, capo politico di Impegno civico, intervenendo in assemblea congiunta. "Impegno civico continua ad aggregare, nei prossimi giorni ci saranno nuovi arrivi. C'è tanto entusiasmo. Le numerose richieste di partecipare al nostro progetto, che continuano ad arrivare, ci onorano", ha aggiunto. "Enrico Letta si è assunto l'onere di provare a tenere unito il fronte di coloro che si riconoscono nei diritti e nel valore del dialogo seppur con differenze, e di chi ha a cuore la stabilità del Paese senza rinunciare al cambiamento", ha aggiunto.

