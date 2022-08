Attacchi israeliani a Gaza | 29 vittime Sparati due razzi su Gerusalemme

FrancoScarsell2 : E'salito a 32,inclusi 6 bambini,il bilancio dei palestinesi morti da venerdì scorso a causa degli attacchi israelia… - docdrugztore : RT @Aeliana_Riva: Sono 6 i bambini uccisi dagli attacchi israeliani sulla Striscia di #Gaza. Molti altri feriti durante i bombardamenti a… - Alma92069865 : RT @Aeliana_Riva: Sono 6 i bambini uccisi dagli attacchi israeliani sulla Striscia di #Gaza. Molti altri feriti durante i bombardamenti a… - alex_chicchi : RT @Aeliana_Riva: Sono 6 i bambini uccisi dagli attacchi israeliani sulla Striscia di #Gaza. Molti altri feriti durante i bombardamenti a… - MaxArena2 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????????Preoccupazione per azioni militari attorno alla centrale di Zaporizhzhia. Accuse reciproche. ????????24… -

Sono 29 persone, tra cui sei bambini e quattro donne, le vittime degli attacchi nel conflitto in corso a Gaza tra Israele e la Jihad islamica: lo riferisce il ministero della Salute del territorio palestinese, che corregge il primo bilancio di 32 morti. Ucciso, secondo la stessa fonte, il comandante dell'unità missilistica delle Brigate Al-Quds, Raafat al-Zamili, 'martirizzato' negli attacchi sulla Striscia di Gaza. Continua a crescere la tensione tra Israele e Palestina sulla striscia di Gaza, con l'operazione Breaking Down entrata ormai nel suo terzo giorno.