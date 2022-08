Zeman attacca | Calciopoli e doping? Ripeterei le stesse dichiarazioni

fattoquotidiano : Zdenek Zeman attacca il calcio italiano: “I giocatori stanchi dopo due corsette, camminano” - TitvsImperator2 : @FernanaBot La squadra a sinistra avrebbe dubbi a metterla pure Zeman perché attacca troppo. - SSXman2 : RT @fattoquotidiano: Zdenek Zeman attacca il calcio italiano: “I giocatori stanchi dopo due corsette, camminano” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Zdenek Zeman attacca il calcio italiano: “I giocatori stanchi dopo due corsette, camminano” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Zdenek Zeman attacca il calcio italiano: “I giocatori stanchi dopo due corsette, camminano” -

L'allenatoreha lanciato una frecciata al tecnico della Roma Mourinho Zdenek, storico allenatore boemo, in una intervista a Libero ha lanciato una frecciata al tecnico della Roma José Mourinho. MOURINHO - "Mou è un personaggio che attira l'attenzione e piace tanto a voi ...Ci sono anche gli esempi del sottoscritto, di Zaccheroni,, Mourinho, Eriksson e Klopp, sono grandi allenatori ma non hanno giocato ad alti ...Zdenek Zeman, allenatore, ha analizzato la situazione del calcio italiano, parlando anche della Juventus e della Serie A.ZEMAN ATTACCA "In Italia i giocatori sono stanchi dopo due corsette. Ecco perché in Europa non vinciamo" [LEGGI] ...