Truffa sondaggio Amazon con buono regalo, come riconoscerla e difendersi

In questo caldo mese di agosto, sta spopolando la Truffa del sondaggio Amazon che si abbina ad un buono regalo in dotazione agli intervistati. In cambio di qualche risposta, in molti vorrebbero ricevere un voucher per acquistare sul popolare e-commerce. Eppure, il raggiro è dietro l'angolo (anche se non sempre) e potrebbe fare gravi danni.

come riconoscere la Truffa

C'è da dire che è sempre più frequente imbattersi in qualche sito web che dichiara di offrire buoni regalo Amazon in cambio della risposta a un sondaggio ma ci sono dei distinguo da fare. Effettivamente, esistono delle entità terze che sono autorizzate alla distribuzione dei voucher e si tratta, molto spesso, di brand noti che hanno avviato una ...

