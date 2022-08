jupiterxc : RT @Agenzia_Ansa: 'Uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle forze russe, è stato spento,… - Agenzia_Ansa : 'Uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle forze russe, è stato sp… - EnricoFaraboll1 : ???? IL REGNO UNITO SPEGNE UN ALTRO REATTORE NUCLEARE Dopo 46 anni di generazione di elettricità, questa mattina EdF… -

"In seguito dell'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, il sistema di protezione di emergenza è stato attivato su uno dei tre reattori funzionanti, che si è", ha annunciato Energoatom. Spento un reattore centrale nucleare Zaporizhzhia, gravi rischi. "Il bombardamento di ieri ha causato un grave rischio per il funzionamento sicuro dell'impianto", dice la società ucraina dell'energia atomica. Ancora bombe su Mykolaiv. Sul fronte diplomatico, Erdogan. "Uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle forze russe, è stato spento, il bombardamento di ieri ha causato un grave rischio per il funzionamento sicuro.