Promozione online: buone ragioni per utilizzare Google Ads (Di sabato 6 agosto 2022) Google Ads è la piattaforma pubblicitaria del colosso di Mountain View, fino a pochi mesi fa conosciuta con il nome di AdWords. Si tratta di uno strumento prezioso per qualunque business, come ci ha raccontato Giovanni Sacheli, consulente Adwords e fondatore del sito Evemilano.com. A chi può servire Google Ads? A dir la verità si tratta di uno strumento che è in grado di garantire risultati apprezzabili per la maggior parte delle aziende, a condizione che si sia interessati e disposti a investire del denaro e del tempo. C’è, però, un aspetto positivo che merita di essere messo in evidenza, vale a dire la possibilità di tracciare i risultati e quantificare il ROI, vale a dire il ritorno sull’investimento. Ciò non significa che sia necessario investire una fetta consistente del proprio budget in Google Ads mettendo da parte tutte le ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 agosto 2022)Ads è la piattaforma pubblicitaria del colosso di Mountain View, fino a pochi mesi fa conosciuta con il nome di AdWords. Si tratta di uno strumento prezioso per qualunque business, come ci ha raccontato Giovanni Sacheli, consulente Adwords e fondatore del sito Evemilano.com. A chi può servireAds? A dir la verità si tratta di uno strumento che è in grado di garantire risultati apprezzabili per la maggior parte delle aziende, a condizione che si sia interessati e disposti a investire del denaro e del tempo. C’è, però, un aspetto positivo che merita di essere messo in evidenza, vale a dire la possibilità di tracciare i risultati e quantificare il ROI, vale a dire il ritorno sull’investimento. Ciò non significa che sia necessario investire una fetta consistente del proprio budget inAds mettendo da parte tutte le ...

himeralive : Nuova grafica, contenuti aggiuntivi, fruizione pensata per i dispositivi mobili. È online la nuova versione di Visi… - genovef67692405 : RT @adelphiedizioni: Ultimo giorno per la promozione degli ebook: oltre 60 libri a 2.99€. Su tutti gli store e librerie online. https://t.… - imbookati : RT @adelphiedizioni: Ultimo giorno per la promozione degli ebook: oltre 60 libri a 2.99€. Su tutti gli store e librerie online. https://t.… - GianCrown : RT @adelphiedizioni: Ultimo giorno per la promozione degli ebook: oltre 60 libri a 2.99€. Su tutti gli store e librerie online. https://t.… - DreamageBlog : RT @adelphiedizioni: Ultimo giorno per la promozione degli ebook: oltre 60 libri a 2.99€. Su tutti gli store e librerie online. https://t.… -