Napoli - Espanyol 0 - 0 | sbadigli e tensione nell' ultima amichevole degli azzurri

tvdellosport : ?? NAPOLI, FURIA ADL IN AMICHEVOLE Animi accesi nel corso della sfida tra Napoli ed Espanyol a causa di due entrate… - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO AMICHEVOLE, NAPOLI-ESPANYOL 0-0 #SkySport #NapoliEspanyol - calciofrequenza : Real Valladolid 0-0 #Lazio (4-1 d.c.r.) #Inter 2-4 Villarreal Betis 3-1 #Fiorentina Valencia 2-1 #Atalanta… - DansicaGiuseppe : I Dirigenti dell'Espanyol si scusano con #ADL per quello successo in campo e gli regalano la maglia, che numero ci… - SportRepubblica : Amichevoli, meglio le spagnole: Lazio ko ai rigori col Valladolid, Napoli-Espanyol 0-0. Perdono Fiorentina e Atalan… -

... le reazioni dei tifosi napoletani all'addio di Mertens, 6 agosto 2022 - E' con uno 0 - 0 che cala il sipario sul lungo cammino di preparazione estiva del, che impatta con l'...L'allenatore azzurro dopo il pareggio contro l': 'La squadra è incompleta, la dirigenza sa che va completata e stanno lavorando per questo. Non dipende solo da me, in questo progetto di ringiovanimento ci lavoro con grande entusiasmo. ...Termina con uno scialbo pareggio a reti bianche l'ultimo impegno pre-stagionale per il Napoli di Spalletti. Poche le emozioni nel pomeriggio del Patini, nel quale il Napoli trova ruvida opposizione co ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...