Mascherine a scuola, colpo di coda di Speranza e Bianchi (Di sabato 6 agosto 2022) Patrizio Bianchi e Roberto Speranza, la sinistra coppia di ministri tutto chiacchiere e terrore virale, tenta l'ultimo colpo di coda in vista delle elezioni politiche di settembre. In collaborazione con il sempre compiacente Istituto Superiore di Sanità, il titolare dell'Istruzione e quello della Salute, hanno elaborato linee guida per la riapertura delle scuole da incubo per i nostri giovani, nonché per tutti gli operatori scolastici. Da devoti talebani sanitari, al centro delle loro allucinanti misure non poteva mancare l'abominevole obbligo della mascherina; quest'ultima divenuta da tempo una sorta di subdolo strumento di indottrinamento sociale, immaginando di trarne un grande beneficio in termini di consensi. Tali misure, pubblicate il 5 agosto, sono basate su un doppio "livello": da un lato un'adeguata ...

