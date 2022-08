Lo Stato ha vinto: Archie è morto (Di sabato 6 agosto 2022) Archie Battersbee è morto. Il bambino di 12 anni ha esalato l’ultimo respiro intorno alla 10 di questa mattina inglese di agosto. Non c’è Stato nulla da fare: i medici del Royal Hospital di Londra hanno staccato la spina nonostante la strenua resistenza dei suoi genitori. Loro avrebbero voluto tenerlo in vita, continuare a sperare, provare le cure in Italia o altrove all’estero, hanno fatto ricorso, cercato la via giudiziaria, chiesto pietà alla corte Ue. Non c’è Stato nulla da fare: ha vinto lo Stato, ormai in grado di decidere al posto della famiglia chi deve vivere e chi morire. Per approfondire Archie, i giudici inglesi ammazzano un altro bambino “Curiamo Archie in Italia”. Ma i giudici fanno staccare la spina “Quel bimbo deve morire”. Il delirio ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 6 agosto 2022)Battersbee è. Il bambino di 12 anni ha esalato l’ultimo respiro intorno alla 10 di questa mattina inglese di agosto. Non c’ènulla da fare: i medici del Royal Hospital di Londra hanno staccato la spina nonostante la strenua resistenza dei suoi genitori. Loro avrebbero voluto tenerlo in vita, continuare a sperare, provare le cure in Italia o altrove all’estero, hanno fatto ricorso, cercato la via giudiziaria, chiesto pietà alla corte Ue. Non c’ènulla da fare: halo, ormai in grado di decidere al posto della famiglia chi deve vivere e chi morire. Per approfondire, i giudici inglesi ammazzano un altro bambino “Curiamoin Italia”. Ma i giudici fanno staccare la spina “Quel bimbo deve morire”. Il delirio ...

