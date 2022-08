matteosalvinimi : ...da Lamorgese nelle ultime ore: centinaia di trasferiti nella notte e porto ripulito da barconi. Il 25 settembre… - matteosalvinimi : Danni della sinistra su immigrazione sono evidenti, proprio ora Lamorgese sta trasferendo 850 clandestini ammassati… - MaleficaAvita : E nessuno fa niente? Polgar, Polizia, Carabinieri, Forze dell'ordine? Ah, già c'è la Lamorgese. .ora capisco - ilgiornale : Il ministro: 'Francia e Germania hanno dato seguito agli impegni. Una tappa storica dell'Ue ora solidale' - lumaca4377 : RT @MaurizioFuochi: @LiaQuartapelle E la lamorgese sposta immigrati clandestini delinquenti, ma chi ha governato fino ad ora...questa situa… -

ilGiornale.it

... il principio di solidarietà nella gestione dei flussi migratori alle frontiere esterne della Ue è stato condiviso da una larghissima maggioranza di Stati membri - dice il ministro- È ...... una mossa ad hoc del ministrosecondo la Lega). "Proporrò al futuro governo un ... "In tanti mi dicono che non vedono l'che arrivi il 25 settembre, io dico che il 26 settembre non ci ... La Lamorgese ora si fa bella "Presto al via i ricollocamenti" Il ministro: "Francia e Germania hanno dato seguito agli impegni. Una tappa storica dell'Ue ora solidale" Dopo la due giorni a Lampedusa, dove è stato ospite nella villa di Silvio Berlusconi a Cala fr ...Matteo Salvini, appena atterrato a Lampedusa, viene accolto con fischi. Il leader si dirige presso l'hotspot dell'isola e accusa la Lamorgese ...