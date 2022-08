CIV | A Misano continua il monologo ducatista di Michele Pirro Quinto podio per il riminese Delbianco

Pall_Gonfiato : #CIV: A #Misano continua il monologo ducatista di Michele #Pirro ?????? - rossomotori : #MatteoPatacca e il team #Ducati #RenziCorse nel round del #CIV #Supersport Next Generation al #MisanoWorldCircuit… - motosprint : Diamo uno sguardo alle bellezze di Misano ???? - LiveGPit : #CIV Alfonso Coppola sfiora la vittoria a Misano ?? @carlo_luciani_ - PirroRider : RT @gponedotcom: Michele Pirro e Alessandro Delbianco monopolizzano la scena nella notturna del CIV Superbike. A Misano la spunta di misura… -

"Sono veramente felice di questa vittoria, correre davanti a così tanti tifosi in un palcoscenico speciale come quello del circuito diilluminato, è speciale. Per questo ci tenevo tanto a ...... - Il Campionato Italiano Velocità torna in pista alWorld Circuit dopo un mese e mezzo di ... Il prossimo appuntamento vedrà iltornare al Mugello Circuit il 17 e 18 settembre. Il quinto ...Quarta tappa del Campionato Italiano Velocità di Moto 3 al Marco Simoncelli World Circuit di Misano. Per il pilota legnanese alti e bassi ma qualche posizione recuperata in classifica dopo il Mugello.«Non ho fretta per il salto di categoria, poi i giochi credo siano tutti fatti. Ora penso a Silverstone e alle prossime nove gare». E ora Doriano Vietti è al primo anno in Superbike: «Mio fratello ha ...