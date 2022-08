Cioffi | «Rispetto Simeone e lo faccio allenare tanto | ma non fa parte delle partite»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 agosto 2022) Il tecnico del Verona, Gabriele, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari in Coppa Italia. Ha fornito anche indicazioni di mercato. Innanzitutto su. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com. “Giovanni è un ragazzo puro e pulito, anche troppo. Lo, facendoloe mettendogli a disposizione lo staff, però non fa. Lui è serenamente allenato. Se non giocherà finché non sarà ceduto? Non ho tempo, e dunque devo farescelte. E così farò”. “Sono sereno e non mi creo alibi. Le aspettative sono mie, arrivo in una società che ha fatto benissimo e non voglio sconvolgere niente. C’è da vincere lee fare punti: i moduli sono per ...