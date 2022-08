Calciomercato Juventus, un giocatore verso l’addio: ecco le condizioni per la cessione (Di sabato 6 agosto 2022) Il mercato della Juventus non si muove solo in entrata ma anche in uscita dove sembrano chiare le condizioni per la cessione di un giocatore. La società bianconera sta lavorando anche al discorso delle cessioni perché se è vero che Allegri ha bisogno di innesti per tornare a dominare il calcio italiano, è altrettanto vero di come la Juventus debba sfoltire la rosa considerando alcuni giocatori non più al centro dei progetti del tecnico. Tra gli elementi che sembrano avere la valigia in mano troviamo anche Rugani; andiamo a vedere quali sono le condizioni per la sua cessione. AnsafotoIl centrale, nella scorsa stagione, è stato impiegato con maggiore continuità considerando i problemi fisici avuti da Chiellini e Bonucci; in ogni caso, nelle gerarchie di Allegri, Rugani ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 agosto 2022) Il mercato dellanon si muove solo in entrata ma anche in uscita dove sembrano chiare leper ladi un. La società bianconera sta lavorando anche al discorso delle cessioni perché se è vero che Allegri ha bisogno di innesti per tornare a dominare il calcio italiano, è altrettanto vero di come ladebba sfoltire la rosa considerando alcuni giocatori non più al centro dei progetti del tecnico. Tra gli elementi che sembrano avere la valigia in mano troviamo anche Rugani; andiamo a vedere quali sono leper la sua. AnsafotoIl centrale, nella scorsa stagione, è stato impiegato con maggiore continuità considerando i problemi fisici avuti da Chiellini e Bonucci; in ogni caso, nelle gerarchie di Allegri, Rugani ...

