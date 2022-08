Cagliari, con il Perugia super prova di Luvumbo (Di sabato 6 agosto 2022) Zito Luvumbo tra i protagonisti della vittoria del Cagliari in Coppa Italia contro il Perugia: all’angolano è mancato solo il gol Il Cagliari suggella con una punizione magnifica di Nicolas Viola il passaggio del turno dai trentaduesimi ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da Fabio Liverani batte per 3-2 il Perugia e accede alla fase successiva. Gli spunti positivi arrivano soprattutto dai singoli giocatori: fra questi c’è Zito Luvumbo. Il centravanti promosso dalla Primavera del Cagliari ha messo in mostra sprazzi di talento invidiabili e che hanno portato su di sé il favore e gli applausi del pubblico. Come riportato dal Corriere dello Sport, la vittoria del Cagliari sul Perugia è arrivata anche grazie ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Zitotra i protagonisti della vittoria delin Coppa Italia contro il: all’angolano è mancato solo il gol Ilsuggella con una punizione magnifica di Nicolas Viola il passaggio del turno dai trentaduesimi ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da Fabio Liverani batte per 3-2 ile accede alla fase successiva. Gli spunti positivi arrivano soprattutto dai singoli giocatori: fra questi c’è Zito. Il centravanti promosso dalla Primavera delha messo in mostra sprazzi di talento invidiabili e che hanno portato su di sé il favore e gli applausi del pubblico. Come riportato dal Corriere dello Sport, la vittoria delsulè arrivata anche grazie ...

