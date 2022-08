Assemblea condominiale finisce a coltellate (Di sabato 6 agosto 2022) Fratello e sorella assaliti dall’inquilino del piano superiore, un romano con precedenti penali. Alla riunione avevano votato diversamente, poi l'aggressione Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 agosto 2022) Fratello e sorella assaliti dall’inquilino del piano superiore, un romano con precedenti penali. Alla riunione avevano votato diversamente, poi l'aggressione

I consigli Wallbox per la ricarica di veicoli elettrici in condominio Il quale convocherà l'assemblea condominiale. Durante la riunione dovrà essere presentata la domanda corredata da adeguato progetto . E all'assemblea sarà richiesto di votare per raggiungere la ... Parco giochi condominiale: distanze da rispettare ... come ad esempio una clausola che stabilisce regole particolari per il parco giochi condominiale. ... Si può inoltre chiedere che la questione sia messa all' ordine del giorno nella prossima assemblea, ... ilGiornale.it Assemblea condominiale finisce a coltellate Fratello e sorella assaliti dall'inquilino del piano superiore, un romano con precedenti penali. Alla riunione avevano votato diversamente, poi l'aggressione ... Serve l'unanimità per videoregistrare l'assemblea A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l' indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...