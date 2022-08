Allegri, spunta un nome nuovo a centrocampo: tutti i dettagli (Di sabato 6 agosto 2022) Un centrocampista per sopperire agli infortuni di Pogba e McKennie; la Juventus, per soddisfare Allegri, ha messo nel mirino un nuovo profilo. Il fiore all’occhiello del mercato bianconero, per quanto riguarda il centrocampo, è stato Pogba; i tifosi della Juventus, per vedere il giocatore, dovranno aspettare ancora del tempo considerando l’infortunio che ha subito nel corso di una seduta di allenamento. Un problema inatteso ma che obbliga la società ad operare, nuovamente, sul mercato. Diversi gli obiettivi messi nel mirino ma, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che per accontentare Allegri sia stato scelto un profilo ben preciso. Vediamo di chi si tratta. AnsafotoNella passata stagione, il centrocampo della Juventus ha dato diversi problemi tra infortuni e una serie di prestazioni non ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 agosto 2022) Un centrocampista per sopperire agli infortuni di Pogba e McKennie; la Juventus, per soddisfare, ha messo nel mirino unprofilo. Il fiore all’occhiello del mercato bianconero, per quanto riguarda il, è stato Pogba; i tifosi della Juventus, per vedere il giocatore, dovranno aspettare ancora del tempo considerando l’infortunio che ha subito nel corso di una seduta di allenamento. Un problema inatteso ma che obbliga la società ad operare, nuovamente, sul mercato. Diversi gli obiettivi messi nel mirino ma, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che per accontentaresia stato scelto un profilo ben preciso. Vediamo di chi si tratta. AnsafotoNella passata stagione, ildella Juventus ha dato diversi problemi tra infortuni e una serie di prestazioni non ...

