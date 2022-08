(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ente comunale dirende noto ai cittadini che è in fase dida parte dei tecnici unavente ad oggetto il completamento di. Obiettivo di questa Amministrazione è certamente quello di restituire a condizioni di piena fruibilità, con fondi propri, l’area in questione. Si precisa anche come, se non fosse intervenuto ricorso al Consiglio di Stato che ha determinato il blocco dei lavori, i lavori stessi avviati sullain questione sarebbero già stati ultimati. Sappiano i cittadini – lo si ribadisce – che l’impegno di questa Amministrazione è quello di consegnare alla Comunità unaadeguata al contesto ed al prestigio della Città. Augurandosi che la questione di...

anteprima24.it

Noi vogliamo tutelare i cittadini, non Draghi', spiega il senatore Stanislao Di. "Se Draghi ... come ci ha invitato a fare Giuseppe" Conte, interviene il senatore M5S Alberto. "Noi ...Noi vogliamo tutelare i cittadini, non Draghi", spiega il senatore Stanislao Di. 'Se Draghi ... come ci ha invitato a fare Giuseppe' Conte, interviene il senatore M5S Alberto. 'Noi siamo ... Airola, piazza Annunziata: progetto in elaborazione Spunta, sui social, la lettera al prefetto, con cui una cittadina di Airola, residente in via Pantaniello, denuncia «la violazione di un proprio diritto a un bene primario quale l'acqua ...