Raro parto gemellare naturale all’ospedale Predabissi di Vizzolo

(Di venerdì 5 agosto 2022) Doppio fiocco rosa per mamma Alina, che ha dato alla luce le bellissime Ginevra e Gabriela senza bisogno di ricorrere alcesareo, come solitamente avviene nelle gravidanze gemellari

la gravidanza gemellare spontanea è un evento(1 caso ogni 80), ed è considerata una gravidanza a rischio, sia per la possibilità dell'insorgenza di patologia materne, sia fetali.