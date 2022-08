Napoli, in manette 2 giovani rapinatori di coppiette (Di venerdì 5 agosto 2022) Un 20enne e un 23enne sono stati arrestati per due rapine messe a segno a Napoli, con la complicità di un minorenne, ai danni di giovani coppie. Pistola alla mano e con la complicità di un minorenne portarono via denaro e cellulari e due giovani vittime: oggi, per quelle rapine messe in atto a Napoli Leggi su 2anews (Di venerdì 5 agosto 2022) Un 20enne e un 23enne sono stati arrestati per due rapine messe a segno a, con la complicità di un minorenne, ai danni dicoppie. Pistola alla mano e con la complicità di un minorenne portarono via denaro e cellulari e duevittime: oggi, per quelle rapine messe in atto a

fattidinapoli : Napoli: Torre Annunziata, operazione in corso dei Carabinieri 18 persone in manette nel rion... -… - cronachecampane : Minaccia di dare fuoco ai carabinieri durante uno sgombero, 48enne in manette a Napoli - ParliamoDiNews : Manette facili, Napoli capitale degli innocenti in carcere - Il Riformista #GuerraUcraina #FocusCarceri #3agosto - anteprima24 : ** Ricercato per maltrattamenti, 51enne di Napoli in manette: si nascondeva in hotel ** - NapoliToday : #Cronaca Evade dai domiciliari per aggredire l'ex: in manette -