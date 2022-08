Monza, in questa stagione curva Nord dell’UPower Stadium riservata solo ai tifosi ospiti (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Monza calcio ha comunicato come, a partire da questa stagione, la vendita dei biglietti per il settore curva Nord dell’UPower Stadium sarà riservata solo ai tifosi ospiti. Ciò è quanto precisato dal club lombardo, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, in seguito ad un flusso anomalo di vendite nel settore per la partita di Coppa Italia contro il Frosinone. Questo il comunicato che recita: “Per la gara di Coppa Italia Monza–Frosinone la società e l’autorità di pubblica sicurezza hanno rilevato un flusso anomalo di vendite nel settore curva Nord. Pertanto, d’intesa con le autorità competenti, il Monza procederà ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilcalcio ha comunicato come, a partire da, la vendita dei biglietti per il settoresaràai. Ciò è quanto precisato dal club lombardo, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, in seguito ad un flusso anomalo di vendite nel settore per la partita di Coppa Italia contro il Frosinone. Questo il comunicato che recita: “Per la gara di Coppa Italia–Frosinone la società e l’autorità di pubblica sicurezza hanno rilevato un flusso anomalo di vendite nel settore. Pertanto, d’intesa con le autorità competenti, ilprocederà ...

