Mettere insieme Azione e Verdi-Si è possibile Giro spiega come

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 agosto 2022) La coalizione attorno al Pd fatica a formarsi. La questione è se possono stare assieme i liberaldemocratici die +Europa (a cui hanno aderito alcuni personalità moderate, liberali e popolari, provenienti da Forza Italia), assieme aieuropei, a Sinistra Italiana (che rappresenta una parte di quella che fu la sinistra radicale cioè porzioni che furono prima rifonde SEL, per intenderci), e agli ex Cinque Stelle condotti dal ministro Di Maio. Il tentativo di Enrico Letta è di creare una rappresentanza più largaper contrastare la destra sovranista. Questo è il punto: l’avversario non è più il vecchio centrodestra, cioè una versione più o meno moderna della liberaldemocrazia,era ai tempi di Berlusconi, e nemmeno la versione pragmatica della Lega secessionista di Bossi, ...