Inter, DigitalBits tolto dalle maglie della squadra femminile (Di venerdì 5 agosto 2022) Come anticipato nei giorni scorsi, l'Inter ha preso la decisione di rimuovere il logo di DigitalBits dalle maglie della squadra femminile, a partire dall'amichevole in corso di svolgimento al centro sportivo di Collecchio contro il Parma. Dopo le indiscrezioni legate ai mancati pagamenti da parte dello sponsor nei confronti del club nerazzurro, la società, che Calcio e Finanza.

MarcoBellinazzo : DigitalBits, criptovaluta in caduta libera e ritardi nei pagamenti all’Inter @sole24ore - MarcoBellinazzo : Caso #DigitalBits: altro effetto collaterale negativo dello stallo nei pagamenti è che #Inter non può sottoscrivere… - Gazzetta_it : #Digitalbits non paga, l'#Inter oscura lo sponsor - CalcioFinanza : Inter, DigitalBits tolto dalle maglie della squadra femminile: niente logo sulla divisa nell’amichevole contro il P… - ciramika : @MatteoSorrenti Mica come #DigitalBits che ricopre d'oro l'#Inter? Ah no aspetta. Polemica pure sugli sponsor. -