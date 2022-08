I Verdi dicono sì al Pd | Si farà votare la base - Resta la tensione con Calenda - Meloni | Prima premier donna? Pronta

(Di venerdì 5 agosto 2022) Salvini ricorda la regola sullaship: 'Spero che la Lega abbia un voto in più'. Di Maio avverte: 'Non accetteremo altri ...

micheilucia : RT @giovannidicaro: I #Verdi di EV dicono sì all’alleanza con il #Pd, il partito degli inceneritori e dei rigassificatori. #Complimenti - SoccorsiG : - Rodica17957578 : RT @giovannidicaro: I #Verdi di EV dicono sì all’alleanza con il #Pd, il partito degli inceneritori e dei rigassificatori. #Complimenti - indignati : RT @giovannidicaro: I #Verdi di EV dicono sì all’alleanza con il #Pd, il partito degli inceneritori e dei rigassificatori. #Complimenti - lupazzottu : RT @giovannidicaro: I #Verdi di EV dicono sì all’alleanza con il #Pd, il partito degli inceneritori e dei rigassificatori. #Complimenti -

"Ihanno già detto si. Domani l'assemblea nazionale di Sinistra italiana dovrà decidere. Ma "c'è ottimismo sulla possibilità di un accordo",dal Nazareno. Dopo la decisione di Si ...Salvini ricorda la regola sulla premiership: 'Spero che la Lega abbia un voto in più'. Di Maio avverte: 'Non accetteremo altri ...Buongiorno. Il film politico della giornata lo vedremo tra poco nel dettaglio, ma i titoli di coda sono questi: • Centrosinistra I Verdi hanno detto no al Movimento 5 Stelle e hanno dato il via libera ...Il Segretario del PD Enrico Letta (ANSA/MOURAD BALTI TOUATI) ROMA - Qualche schiarita nell'alleanza a sinistra. "L'intenzione - dicono al Pd - è chiudere ...