Forza Italia, a Napoli torna nel partito anche nipote di Gigi D’Alessio (Di venerdì 5 agosto 2022) Martina D’Alessio, nipote di Gigi D’Alessio, già consigliere municipale di Forza Italia ma candidata alle ultime comunali in ‘Azzurri per Napoli’ a sostegno di Manfredi, torna nel partito di Berlusconi. Spiega Martina, 1418 voti alle ultime elezioni comunali: “C’è un unico partito di centro in Italia e si chiama Forza Italia. Ritorno a casa mia, finalmente con un gruppo di amici con i quali ricostruiremo e valorizzeremo i rapporti con i territori, per continuare a dar voce e rappresentare i più deboli. Ritorno a casa mia finalmente con un’unica leadership seria e concreta”. “Martina è una delle migliori espressioni dell’impegno civico. La sua performance elettorale, da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Martinadi, già consigliere municipale dima candidata alle ultime comunali in ‘Azzurri per’ a sostegno di Manfredi,neldi Berlusconi. Spiega Martina, 1418 voti alle ultime elezioni comunali: “C’è un unicodi centro ine si chiama. Ritorno a casa mia, finalmente con un gruppo di amici con i quali ricostruiremo e valorizzeremo i rapporti con i territori, per continuare a dar voce e rappresentare i più deboli. Ritorno a casa mia finalmente con un’unica leadership seria e concreta”. “Martina è una delle migliori espressioni dell’impegno civico. La sua performance elettorale, da ...

