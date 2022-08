Elezioni 2022, Di Maio contro Calenda: “Sta disgregando coalizione” (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Luigi Di Maio contro il leader di Azione Carlo Calenda in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Dopo essere partito dal ‘grande centro’, Calenda è diventato un ‘gregario’ della coalizione di centrosinistra”, si legge in una nota del capo politico di Impegno Civico. “Di conseguenza, capisco le sue difficoltà a spiegare, anche ai nuovi arrivati del suo partito e al suo elettorato, che alla fine si candida nel centrosinistra. Sorprende, però, che alla fine proprio Calenda – che si innalza a paladino dell’anti-grillismo – nelle sue dichiarazioni e nei suoi tweet sia diventato il più estremista di tutti. Con questo atteggiamento sta solo disgregando la coalizione di centrosinistra prima ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Luigi Diil leader di Azione Carloin vista dellepolitiche del 25 settembre. “Dopo essere partito dal ‘grande centro’,è diventato un ‘gregario’ delladi centrosinistra”, si legge in una nota del capo politico di Impegno Civico. “Di conseguenza, capisco le sue difficoltà a spiegare, anche ai nuovi arrivati del suo partito e al suo elettorato, che alla fine si candida nel centrosinistra. Sorprende, però, che alla fine proprio– che si innalza a paladino dell’anti-grillismo – nelle sue dichiarazioni e nei suoi tweet sia diventato il più estremista di tutti. Con questo atteggiamento sta sololadi centrosinistra prima ...

