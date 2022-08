Bormio, cento ragazzi dell'oratorio in vacanza vanno in ospedale: 'Tutti con vomito, tosse e febbre alta'. Mistero sulle cause (Di venerdì 5 agosto 2022) vacanza da incubo con Mistero finale, sulle montagne di Bormio (Sondrio), per una comitiva di giovani provenienti da un oratorio di Brescia. Un centinaio di persone, accompagnatori e prete compresi, ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022)da incubo confinale,montagne di(Sondrio), per una comitiva di giovani provenienti da undi Brescia. Un centinaio di persone, accompagnatori e prete compresi, ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Bormio, cento #ragazzi si sentono male in #montagna e vanno in #ospedale. «Sbalzo termico o legionella?» - infoitinterno : L'ignoto malessere con febbre alta e tosse che ha colpito cento turisti a Bormio - PensieroNo : RT @Affaritaliani: Cento persone in ospedale Bormio: è giallo sulle cause - GiannettiMarco : RT @leggoit: Bormio, cento #ragazzi si sentono male in #montagna e vanno in #ospedale. «Sbalzo termico o legionella?» - leggoit : Bormio, cento #ragazzi si sentono male in #montagna e vanno in #ospedale. «Sbalzo termico o legionella?» -