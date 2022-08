Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg insieme nel singolo Bad Decisions (Di venerdì 5 agosto 2022) L’artista e super-produttore Benny Blanco, i BTS e l’icona del rap Snoop Dogg pubblicano il singolo Bad Decisions L’artista e super-produttore Benny Blanco, i BTS (Jin, Jimin, V e Jung Kook) e l’icona del rap Snoop Dogg pubblicano il singolo Bad Decisions, da ora disponibile su tutte le piattaforme e in radio in Italia. Il singolo arriva accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Ben Sinclair di “High Maintenance”. Bad Decisions è il primo singolo tratto dal nuovo album di Benny, in uscita quest’anno. “Mi sto ancora dando pizzicotti per vedere se sto sognando” – racconta Benny. “Non posso ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) L’artista e super-produttore, i BTS e l’icona del rappubblicano ilBadL’artista e super-produttore, i BTS (Jin, Jimin, V e Jung Kook) e l’icona del rappubblicano ilBad, da ora disponibile su tutte le piattaforme e in radio in Italia. Ilarriva accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Ben Sinclair di “High Maintenance”. Badè il primotratto dal nuovo album di, in uscita quest’anno. “Mi sto ancora dando pizzicotti per vedere se sto sognando” – racconta. “Non posso ...

JINbtsItalia : RT @BTSItalia_twt2: ??| [YOUTUBE] 'Bad Decisions (Official Music Video)' - benny blanco, @BTS_twt & Snoop Dogg a 14 ore dall'uscita: ?? 8.02… - da_pimp_ishere_ : @elsstae Il modo in cui mi stava venendo un malore quando ho letto 'blanco' perché io mica ho pensato a benny, ho p… - CaterinaBuffol1 : RT @BTSItalia_twt2: ??| [YOUTUBE] 'Bad Decisions (Official Music Video)' - benny blanco, @BTS_twt & Snoop Dogg a 14 ore dall'uscita: ?? 8.02… - yminieo : RT @BTSItalia_twt2: ??| [ITUNES] Top Brani ????: ??? #1 - Bad Decisions di benny blanco, #BTS e Snoop Dogg ???? OTTIMO LAVORO ARMY!! ?????? #Bad… - bibi_paramis : RT @BTSItalia_twt2: ??| [YOUTUBE] 'Bad Decisions (Official Music Video)' - benny blanco, @BTS_twt & Snoop Dogg a 14 ore dall'uscita: ?? 8.02… -