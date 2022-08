A sorpresa la beta One UI 5 0 e Android 13 su Samsung Galaxy S22 dal 5 agosto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 agosto 2022) Inaspettatamente oggi 5è partita laOne UI 5.0 e13 suS22. Per la serie ammiraglia si è messo in moto il programma sperimentale per la nuova esperienza software. Tutti i possessori dei dispositivi interessati vorranno di certo sapere in quale paese la fase è iniziata e quali novità comporta. Da dove si parte LaOne UI 5.0 si accompagna all’aggiornamento13 e si presenta in una corposa versione firmware S90xBXXU2ZHV4. Il primo avvistamento dell’aggiornamento sperimentale è avvenuto in Germania. Per il momento, non ci sono altri paesi già interessati dal rilascio ma l’esclusiva potrebbe essere solo questione di ore. Per quanto riguarda l’Italia, non è detto che ladi One UI 5.0 con ...