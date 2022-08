Zelensky | Cerco colloqui diretti con Xi Jinping | Kiev | Prossime navi con il grano sono pronte a partire

Janko_71 : @GiorgiaMeloni Ha appoggiato tutte le limitazioni del GP,ha permesso l'umiliazione di professionisti costretti a n… - cerco_di_capire : RT @Giorgiolaporta: “Il partito più amico di #Putin? In #Europa non è la #Lega ma il #Pd”. Accuse gravissime dal quotidiano #EuropaToday ch… -

Sky Tg24

il Senato Usa ratifica l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Aiea: 'A Zaporizhzhia la situazione è fuori ...Mychajlo Fedorov ricorda il suo incontro di esordio con il presidente Volodymyr. Lui lo ... La mia idea del futuro e la direzione in cuidi andare è un domani paperless, caschless , con ... Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Cerco colloqui diretti con Xi Jinping" LIVE La guerra in Ucraina è giunta al 162esimo giorno. Il Senato americano ratifica l'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato. L'Ucraina, per bocca del ministro Kuleba, afferma Mosca è concentrat ...Zelensky ha rimosso il capo dell’Sbu Bakanov e la procuratrice generale Venediktova, accusati di errori e mancanze gravi ...