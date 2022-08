“Vuoi scalare il Monte Bianco? Paga la cauzione per la sepoltura”. L’inquietante iniziativa francese (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – Per scalare il Monte Bianco serve una cauzione per le spese di sepoltura. Una decisione di quelle forti e anche polemiche, come riportato da Tgcom24. Monte Bianco, le spese di sepoltura come cauzione: la decisione di un sindaco francese Jean-Marc Peillex è il sindaco di Saint-Gervais, un comune francese vicino alla montagna, ovviamente su sponda transalpina. Il primo cittadino del piccolo centro ha deciso che chi vorrà scalare il Monte Bianco dovrà versare una somma per la propria sepoltura di 5mila euro, inclusa in una cauzione di 15mila euro totali in cui vengono aggiunti i costi dei soccorsi. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – Perilserve unaper le spese di. Una decisione di quelle forti e anche polemiche, come riportato da Tgcom24., le spese dicome: la decisione di un sindacoJean-Marc Peillex è il sindaco di Saint-Gervais, un comunevicino alla montagna, ovviamente su sponda transalpina. Il primo cittadino del piccolo centro ha deciso che chi vorràildovrà versare una somma per la propriadi 5mila euro, inclusa in unadi 15mila euro totali in cui vengono aggiunti i costi dei soccorsi. Il ...

