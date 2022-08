(Di giovedì 4 agosto 2022) Idea furba,è il suv -venuto dal Brasile con argomenti di sostanza. Risponde alla domanda di "ruote alte", che da anni è trasversale. E dove i due segmenti B e C sono più ...

Idea furba,è il suv - coupé venuto dal Brasile con argomenti di sostanza. Risponde alla domanda di "ruote alte", che da anni è trasversale. E dove i due segmenti B e C sono più ricchi di offerta.Polo. Opel Corsa. Le auto diesel più vendute. La top ten delle vetture diesel, dalla prima alla decima posizione: Fiat 500X. Fiat Tipo.T - Roc. Citroen C3. ... Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 CV, come va il Suv coupé Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 CV, come va il Suv coupé. Forme speciali e dimensioni da media, ma prezzo da piccola. Pregi e difetti.La prima Suv-coupé di segmento B offre una buona dotazione di serie e pochi compromessi nonostante le forme più dinamiche della carrozzeria. Il 1.0 turbobenzina consuma poco ...