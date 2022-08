Universo rosé: le sfumature dei vini che colorano l'estate (Di giovedì 4 agosto 2022) È il vino più amato nella bella stagione, fresco, allegro e versatile: da bere in riva al mare, in un picnic, durante una cena tra amici e anche per un brindisi romantico. Ecco le migliori etichette consigliate per ogni occasione Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 agosto 2022) È il vino più amato nella bella stagione, fresco, allegro e versatile: da bere in riva al mare, in un picnic, durante una cena tra amici e anche per un brindisi romantico. Ecco le migliori etichette consigliate per ogni occasione

Peter_Triscio : @bildarte @fulvio_oscar Non saranno tutte rose,ognuno dovrà farsi un esame di coscienza profondo,assumersi le respo… - neomartire : non so cosa ci sia in black rose by taemin ft. kid milli ma la ascolto l'universo si apre sotto i miei piedi finisc… - be_myepiphany : ?TBR AGOSTO ? Innanzitutto devo finire questi tre che sto leggendo poi: 1. Aristotele e Dante scoprono i segreti… - Izzie_en_rose : RT @ggiioorrggiia_: Cillian Murphy grandissimo dono che l’universo ha fatto a noi comuni mortali #OppenheimerMovie -