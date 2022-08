"Trasformista, arrivista, disposto a tutto per il potere" Di Battista silura Di Maio, fine di un'amicizia a 5 Stelle (Di giovedì 4 agosto 2022) In effetti quello che Di Battista dice è vero, e tutti abbiamo stimmatizzato il comportamento di Di Maio: però fa impressione da quello che è stato considerato un suo fratello gemello sentire certe affermazioni... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 4 agosto 2022) In effetti quello che Didice è vero, e tutti abbiamo stimmatizzato il comportamento di Di: però fa impressione da quello che è stato considerato un suo fratello gemello sentire certe affermazioni... Segui su affaritaliani.it

fanpage : 'Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivist… - GRETA1SGARBO : RT @Lorenzo62752880: Di Battista sull'ex amico Di Maio: 'Un fanciullo arrivista che non ha un voto. Trasformista disposto a tutto, incline… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Di Battista silura Di Maio: 'Trasformista, arrivista e disposto a tutto' - Affaritaliani : Di Battista silura Di Maio: 'Trasformista, arrivista e disposto a tutto' - fabiotempoMi : RT @Lorenzo62752880: Di Battista sull'ex amico Di Maio: 'Un fanciullo arrivista che non ha un voto. Trasformista disposto a tutto, incline… -