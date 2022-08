Signorini | è sfumato tutto con lui

(Di giovedì 4 agosto 2022), ècon lui: a quanto pare questo “vip” avrebbe detto di no al conduttore, i rumors sull’identità. Manca davvero pochissimo al ritorno in onda del Grande Fratello Vip, con gli spettatori che si aspettano ancora una volta un’edizione scoppiettante;, anno dopo anno, è riuscito ad alzare sempre l’asticella e il pubblico ha ora aspettative molto alte. Il concorrente sembra aver rifiutato la proposta.Mentre Ginevra Lamborghini sembra essere certa di un posto nella celebre casa di Cinecittà, pare che il conduttore abbia incassato il “no” dal figlio di un noto personaggio del mondo calcistico; alcuni rumors ne avrebbero svelato ora l’identità., ècon lui: ecco chi poteva entrare nella casa Solo ...

Al GF Vip 7 ci sarà anche un ex tronista di Uomini e Donne. La notizia arriva proprio nel giorno in cui anche Giovanni Ciacci ha confermato la sua presenza nel reality show con un messaggio su Instagr ...GFVIP, il figlio di un ex calciatore della Juventus non sarà uno dei concorrenti della prossima edizione. Accordo sfumato all'ultimo minuto ...