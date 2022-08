“Sei nel mio respiro finché avrò vita”: il post di Alba Parietti in ricordo di Giuseppe Lanza (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono parole di grande stima e profondo amore quelle che Alba Parietti ha speso per Giuseppe Lanza di Scalea, l’uomo con cui ha condiviso sette anni della sua vita. L’attrice ha voluto dedicare al nobile imprenditore un lungo post sul suo profilo Instagram, per ricordare il suo compleanno. Non è certo la prima volta che la conduttrice condivide un pensiero per quello che è stato un suo grande amore, conosciuto alla fine degli Anni ‘90 e scomparso prematuramente nel 2020. Alba Parietti non ha dimenticato nulla della bellissima storia vissuta con lui: Caro Giuseppe, qualche giorno fa era il tuo compleanno. Sei stato un compagno di vita indimenticabile. Non c’è giorno in cui non parli di te, non ti ricordi come una ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono parole di grande stima e profondo amore quelle cheha speso perdi Scalea, l’uomo con cui ha condiviso sette anni della sua. L’attrice ha voluto dedicare al nobile imprenditore un lungosul suo profilo Instagram, per ricordare il suo compleanno. Non è certo la prima volta che la conduttrice condivide un pensiero per quello che è stato un suo grande amore, conosciuto alla fine degli Anni ‘90 e scomparso prematuramente nel 2020.non ha dimenticato nulla della bellissima storia vissuta con lui: Caro, qualche giorno fa era il tuo compleanno. Sei stato un compagno diindimenticabile. Non c’è giorno in cui non parli di te, non ti ricordi come una ...

ernestocarbone : @CarloCalenda @ItaliaViva Caro Carlo tu come me sei stato anche eletto nel pd. Ma sai, io almeno sono coerente. Ti… - UffiziGalleries : Sei nato nel 2003?! Fino al 31 agosto puoi ottenere il tuo Bonus Cultura e venire a trovarci alle Gallerie degli Uf… - sandrogozi : Bella domanda: nulla di personale @emmabonino ? O forse sei rimasta ferma al 2014 e alla mancata conferma a ministr… - DonaFois : RT @v2Dark: COME BLOCCARE IL BLOG DI #ARANZULLA E VIVERE FELICI. Se sei un navigatore di Internet è molto probabile che ti sia capitato di… - Sankaraahhh : @lucatelese La TV l'ho spenta nel 2012, vi seguono solo le persone anziane. Caro Telese sei un boomer ???? -