Rita De Crescenzo su TikTok: ‘Mio figlio è scappato dalla comunità’. Chi è, età, clan, carcere, marito (Di giovedì 4 agosto 2022) Rita De Crescenzo è uno dei volti più popolari di Tik Tok che vanta oggi quasi un milione di follower sul popolare social. A renderla famosa uno dei suoi primi video divenuto subito virale in cui discuteva con i vigili urbani che l’avevano fermata perché non aveva la patente. Leggi anche: Nicolas Vaporidis dall’Isola dei Famosi al lavoro di sempre: serve ai tavoli del suo ristorante a Londra Chi è la TikToker Rita De Crescenzo Rita De Crescenzo è approdata su TikTok a 44 anni e vive nel Pallonetto di Santa Lucia, un quartiere vicino al lungomare di Napoli. Ha un marito e due figli. Sembrerebbe una vita perfetta, ma in realtà il retroscena è molto diverso da quello che mostra sui social. La TikToker ha trascorso un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022)Deè uno dei volti più popolari di Tik Tok che vanta oggi quasi un milione di follower sul popolare social. A renderla famosa uno dei suoi primi video divenuto subito virale in cui discuteva con i vigili urbani che l’avevano fermata perché non aveva la patente. Leggi anche: Nicolas Vaporidis dall’Isola dei Famosi al lavoro di sempre: serve ai tavoli del suo ristorante a Londra Chi è laerDeDeè approdata sua 44 anni e vive nel Pallonetto di Santa Lucia, un quartiere vicino al lungomare di Napoli. Ha une due figli. Sembrerebbe una vita perfetta, ma in realtà il retroscena è molto diverso da quello che mostra sui social. Laer ha trascorso un ...

CorriereCitta : Rita De Crescenzo su TikTok: ‘Mio figlio è scappato dalla comunità’. Chi è, età, clan, carcere, marito - maibrill0 : oggi in spiaggia c’era una signora IDENTICA a rita de crescenzo - _jowel_m : RT @gloxhl: Io ferma ad una stazione di servizio in Francia che mi stupisco che passa alla radio late night talking come se Harry fosse Rit… - __halleyscomet : Ho appena scoperto che Rita De Crescenzo ha rubato la salma del padre per potarsela a casa. Cheryl Blossom sei tu?? ?????? - sonoester1 : hanno portato il figlio di Rita de Crescenzo nella mia città????? -