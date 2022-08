Replica Terra Amara in streaming, puntata del 4 agosto 2022 | Video Mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo appuntamento oggi giovedì 4 agosto 2022, con la soap turca Terra Amara. Nella puntata odierna alla tenuta si presenta Veli, spacciandosi per un cugino di Zuleyha. L’uomo la minaccia di raccontare la verità a Demir, se non gli consegnerà i suoi gioielli. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Terra Amara in streaming, puntata del 4 agosto 2022 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo appuntamento oggi giovedì 4, con la soap turca. Nellaodierna alla tenuta si presenta Veli, spacciandosi per un cugino di Zuleyha. L’uomo la minaccia di raccontare la verità a Demir, se non gli consegnerà i suoi gioielli. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloindel 4Fatti di Gossip.

TERRA_2020 : RT @FranFerrante: Su @rep_roma c’è una replica a me e @robdellaseta a proposito dell’#inceneritore di #Roma Eviterei ping pong ma mi limito… - 5_bepi : @CatiaMamone facciamo così.... Sto per bloccarti ma fatti dire l ultima cosa.... -La terra non è piatta, -I vaccini… - fabiofabbretti : Se tra la fascia più forte di Canale 5 (in onda con le soap) e quella più debole di Rai 1 (in onda con una fiction… - infoitcultura : Terra Amara, Replica Puntata: Orario e Dove Vederla in Tv Tutti i Giorni -