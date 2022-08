Psr Campania | ecosistemi forestali | altri 12 mesi per concludere le operazioni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 agosto 2022) Novità per i beneficiari della tipologia d’intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli” del Psr inseriti nella graduatoria unica definitiva. Con decreto dirigenziale del 3 agosto la Regioneha deciso di prorogare di 12i termini per la conclusione dellestabiliti dalle Decisioni individuali di concessione all’aiuto (Dica); di rimettere in termini i progetti scaduti che ricadono nell’intervento D1 “Elaborazione dei piani di gestione forestale” per la particolare complessità della procedura. La proroga è autorizzata d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari e di istruttoria da parte degli uffici regionali. Nel decreto si legge che ...