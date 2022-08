Zona_Wrestling : Paul Heyman: 'Roman Reigns è il più grande performer nella storia della WWE' - WWEACG : RT @WWEItalia: Brock Lesnar, Drew McIntyre, lo Special Address di Paul Heyman sono solo alcuni dei protagonisti della nottata turbolenta di… - dmaxitalia : RT @WWEItalia: Brock Lesnar, Drew McIntyre, lo Special Address di Paul Heyman sono solo alcuni dei protagonisti della nottata turbolenta di… - WWEItalia : Brock Lesnar, Drew McIntyre, lo Special Address di Paul Heyman sono solo alcuni dei protagonisti della nottata turb… - robynclaire87 : Paul Heyman, avevo dubitato di te e invece ti sei sacrificato per il bene superiore, bravo ???? #SummerSlam -

World Wrestling

Attenzione però ai soliti interventi esterni, dagli Usos fino al consigliere, sempre pericoloso con le sue macchinazioni.Lesnar, che con 10 apparizioni a Summerslam di cui ben 6 in incontri titolati, affronta il volto nuovo della federazione e il presto per il loro incontro sono i servigi diche era costato ... Jimmy Hart: "Paul Heyman potrebbe tradire Roman Reigns" Ben 48439 spettatori hanno riempito il Nissan Stadium di Nashville, in Tennessee, per The Biggest Party of the Summer ...A Nashville, in Tennesse, ben 48439 spettatori hanno riempito il Nissan Stadium per The Biggest Party of the Summer ...