Non solo termovalorizzatore: sui rifiuti Gualtieri punta all'autosufficienza di Roma (Di giovedì 4 agosto 2022) Un piano rifiuti ambizioso ma a lunghissima scadenza: 2030, 2035 come termini temporali che Roberto Gualtieri, nella sua qualità di commissario per il Giubileo con i poteri anche per risolvere il caos rifiuti, ha presentato alla stampa. Tempistiche di approvazione brevi: il 12 agosto inizio della valutazione di impatto ambientale strategica (VAS); il 30 settembre termine per presentare le osservazioni; il 15 ottobre approvazione definitiva del commissario straordinario, cioè di Gualtieri stesso. Non ci sono voti né in comune né in regione proprio perché è un atto che viene adottato con poteri commissariali. In termini di impianti, Gualtieri prevede di creare 5 strutture: due per la biodigestione anaerobica per i rifiuti organici, ciascuno da 100 mila tonnellate annue; due per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 4 agosto 2022) Un pianoambizioso ma a lunghissima scadenza: 2030, 2035 come termini temporali che Roberto, nella sua qualità di commissario per il Giubileo con i poteri anche per risolvere il caos, ha presentato alla stampa. Tempistiche di approvazione brevi: il 12 agosto inizio della valutazione di impatto ambientale strategica (VAS); il 30 settembre termine per presentare le osservazioni; il 15 ottobre approvazione definitiva del commissario straordinario, cioè distesso. Non ci sono voti né in comune né in regione proprio perché è un atto che viene adottato con poteri commissariali. In termini di impianti,prevede di creare 5 strutture: due per la biodigestione anaerobica per iorganici, ciascuno da 100 mila tonnellate annue; due per ...

