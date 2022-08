"Non ho ancora deciso": Berlusconi, una impensabile frenata in vista delle elezioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Un Silvio Berlusconi a tutto campo, quello ospite a Non stop news su RTL 102.5. Il leader azzurro - in piena campagna elettorale - tocca tutti i principali temi della politica in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Vi riportiamo di seguito l'intervista integrale, domande e risposte. Quali sono i punti cardine del programma di Forza Italia che contraddistinguono la campagna elettorale? “Forza Italia rappresenta la parte liberale, cristiana europeista del centrodestra italiano. Le priorità sono quelle per cui ci siamo sempre battuti: la lotta contro oppressione fiscale, da realizzare con la flat tax al 23% al massimo uguale per famiglie e imprese, la lotta contro l'oppressione burocratica, abolendo il regime delle autorizzazioni preventive, cosicché per costruire una casa o ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Un Silvioa tutto campo, quello ospite a Non stop news su RTL 102.5. Il leader azzurro - in piena campagna elettorale - tocca tutti i principali temi della politica inprossimedel 25 settembre. Vi riportiamo di seguito l'interintegrale, domande e risposte. Quali sono i punti cardine del programma di Forza Italia che contraddistinguono la campagna elettorale? “Forza Italia rappresenta la parte liberale, cristiana europeista del centrodestra italiano. Le priorità sono quelle per cui ci siamo sempre battuti: la lotta contro oppressione fiscale, da realizzare con la flat tax al 23% al massimo uguale per famiglie e imprese, la lotta contro l'oppressione burocratica, abolendo il regimeautorizzazioni preventive, cosicché per costruire una casa o ...

