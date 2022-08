Ludovico Tersigni sull’addio a X Factor: “Avevo bisogno di una pausa”. Perché ha lasciato (Di giovedì 4 agosto 2022) Ludovico Tersigni sull’addio a X Factor spiega di aver bisogno di una pausa e lascia intendere che la decisione di non rinnovare sia stata la sua. Al suo posto adesso arriva Francesca Michielin, che proprio nel talent show di casa Sky ha mosso i primi passi, da concorrente, arrivando al trionfo finale. A Ludovico Tersigni è toccato ricevere il testimone dallo storico presentatore, Alessandro Cattelan. Una bella responsabilità, ma anche una prova superata a pieni voti. Cattelan è passato in Rai lasciando la guida di X Factor all’attore romano di Skam Italia, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per quell’incarico. Si pensava, infatti, che sarebbe rimasto al timone del programma ancora per qualche edizione, almeno. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 agosto 2022)a Xspiega di averdi unae lascia intendere che la decisione di non rinnovare sia stata la sua. Al suo posto adesso arriva Francesca Michielin, che proprio nel talent show di casa Sky ha mosso i primi passi, da concorrente, arrivando al trionfo finale. Aè toccato ricevere il testimone dallo storico presentatore, Alessandro Cattelan. Una bella responsabilità, ma anche una prova superata a pieni voti. Cattelan è passato in Rai lasciando la guida di Xall’attore romano di Skam Italia, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per quell’incarico. Si pensava, infatti, che sarebbe rimasto al timone del programma ancora per qualche edizione, almeno. ...

