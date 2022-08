LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: inizia la sessione pomeridiana in Colombia (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Le due staffette azzurre della 4×100 andranno poi alla ricerca della qualificazione in finale. 21.45 Tra glia azzurri Davide Vattolo sarà al via nella finale del martello, Ludovica Cavo e Alessia Seramondi proveranno a ben figurare nell’ultimo atto dei 400 ostacoli così come anche Agnese Carcano sui 3000 siepi. 21.40 Questo il programma di questa sessione pomeridiana: 22.00 4×100 (femminile), batterie 22.05 Salto con l’asta (maschile), finale 22.25 4×100 (maschile), batterie 22.55 Eptathlon, 800 metri 23.12 Salto in alto (femminile), qualificazioni 23.15 200 metri (femminile), semifinali 23.40 400 ostacoli (maschile), semifinali 23.45 Lancio del martello (maschile), finale 00.10 400 ostacoli (femminile), finale 00.20 3000 siepi (femminile), finale 00.40 400 metri ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Le due staffette azzurre della 4×100 andranno poi alla ricerca della qualificazione in finale. 21.45 Tra glia azzurri Davide Vattolo sarà al via nella finale del martello, Ludovica Cavo e Alessia Seramondi proveranno a ben figurare nell’ultimo atto dei 400 ostacoli così come anche Agnese Carcano sui 3000 siepi. 21.40 Questo il programma di questa: 22.00 4×100 (femminile), batterie 22.05 Salto con l’asta (maschile), finale 22.25 4×100 (maschile), batterie 22.55 Eptathlon, 800 metri 23.12 Salto in alto (femminile), qualificazioni 23.15 200 metri (femminile), semifinali 23.40 400 ostacoli (maschile), semifinali 23.45 Lancio del martello (maschile), finale 00.10 400 ostacoli (femminile), finale 00.20 3000 siepi (femminile), finale 00.40 400 metri ...

