La sta scrivendo un....ex amico (Di giovedì 4 agosto 2022) Come regalo di compleanno, questo Meghan non se l’aspettava di certo. La Markle pensava di avere in Omid Scobie un fedele alleato, e invece il giornalista inglese le si è rivoltato contro, annunciando una nuova biografia non autorizzata che, minaccia l’autore, svelerà tutti i segreti del passato dell’ex attrice, oltre alla recente partecipazione dei Sussex al Giubileo di Platino. Meghan Markle fa la “diplomatica” alle Nazioni Unite, mano nella mano col principe Harry X ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 agosto 2022) Come regalo di compleanno, questo Meghan non se l’aspettava di certo. La Markle pensava di avere in Omid Scobie un fedele alleato, e invece il giornalista inglese le si è rivoltato contro, annunciando una nuova biografia non autorizzata che, minaccia l’autore, svelerà tutti i segreti del passato dell’ex attrice, oltre alla recente partecipazione dei Sussex al Giubileo di Platino. Meghan Markle fa la “diplomatica” alle Nazioni Unite, mano nella mano col principe Harry X ...

oknav_ : @LuisaCerutti7 @isabella196806 @marcocappato cosa cazzo sta scrivendo? per quanto un depresso possa sentirsi male e… - chilisummer : @fandeglinutili mi perdoni: ho visto l'intervista di fedriga di ieri a Milano Marittima, e dice che il programma lo… - n4nnisuni : Nanni come va con la storia nuova che stai scrivendo? ?????????? — Ciao anon ?????? Sta procedendo, di recente sto a… - shades_pop : Pop Music. Secondo il Music Times, Britney Spears vorrebbe rilasciare un nuovo progetto musicale insieme alla sua… - kaotic8087 : @kardiff69 Me capitata in tl per gli insulti che sta scrivendo ho letto il profilo per curiosità....basita...segnalata pure io -